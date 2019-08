$!Dascha Polanco confiesa sus temores: “Tuve miedo de hacer audiciones por mi aspecto”

Agencias, guionistas, productores: es hora de que Hollywood promueva más la diversidad tras bambalinas, dice Dascha Polanco.

Además, la talla, el parecido físico, la raza, la edad o la orientación sexual ya no deben ser criterios de Hollywood para decidir si un actor es tradicional o no, dice la actriz dominicana-estadounidense coprotagonista de la serie de Netflix recién terminada “Orange is the New Black”.

“Nosotros somos la tradición, somos la realidad”, dijo Polanco a The Associated Press en una entrevista reciente. “Hollywood ha sido muy exclusiva en cuanto a quién considera que es un actor, cómo quiere representarnos en la pantalla”.