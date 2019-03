$!De “Stranger Things 3” a “Avengers: Endgame” y la última película de Tarantino, Pitt y DiCaprio

Se acerca la temporada de estreno de grandes producciones, los seguidores de series y largometrajes están contando los días para ver sus favoritas. A continuación tres de los trailers más esperados.

“Stranger things” 3

“Un verano puede cambiarlo todo”. Ese es el lema del primer tráiler de la tercera temporada de “Stranger Things”, que llegará a Netflix el 4 de julio y cuyas primeras imágenes apuntan a un mayor contraste entre el mundo colorido de los 80 y los monstruos que llegan de las profundidades. Pero la banda de Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) no tendrá que enfrentarse únicamente a las amenazas sobrenaturales, según muestra el tráiler. Un par de tipos amenazantes, uno de ellos armado y el otro rodeado de ratas, se unen a los monstruos que ya se dejaron ver en las dos temporadas de esta serie juvenil de ciencia ficción que se desarrolla en el ficticio pueblo de Hawkins (Indiana). El tráiler, que ha llegado casi a 500.000 visualizaciones en Youtube en una hora, muestra una estética colorista y muy ochentera, que contrasta aún más con el monstruo que amenazaba a los chicos en el último capítulo de la segunda temporada y que ahora se revela como algo más parecido a los de las secuelas de “Alien”. Todo ello amenizado por la música de “The Who”, en concreto por una versión de “Who are you”, canción de 1974 que en los últimos años ha tenido una segunda vida como tema de cabecera de la serie “CSI”.

La acción de “Stranger Things 3” se sitúa un año después de los hechos de la segunda temporada, en el verano de 1985 y, en concreto, todo comienza comienzan el 4 de julio, misma fecha en la que los ocho capítulos de esta nueva entrega llegarán a Netflix. En la tercera temporada, un centro comercial recién inaugurado, el Starcourt Mall, se presenta como uno de los principales escenarios de la trama, en la que repiten Winona Ryder, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono y David Harbour, entre otros. Entre los rostros nuevos de esta temporada están Maya Hawke, Jake Busey y Cary Elwes

Once upon a time in Hollywood

Quentin Tarantino y el estudio Sony mostraron este miércoles un primer tráiler oficial de “Once Upon a Time in Hollywood”, la novena película del aclamado cineasta, y que ha sorprendido por la inclusión del tema “Bring a Little Loving”, del grupo español de la década de 1960 Los Bravos. En ese avance se puede ver por primera vez a la explosiva pareja formada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, cuyos personajes explican sus respectivos trabajos para un entrevistador, antes de dar pie a una sucesión de imágenes que denotan la fidelidad con la que el autor ha querido recrear el apogeo del Hollywood hippie. El tema de Los Bravos, escrito por los australianos Harry Vanda y George Young (del grupo The Easybeats), alcanzó la posición 51 en junio de 1968 dentro del Billboard Hot 100 estadounidense. Fue su tercer gran éxito en el país tras la irrupción de “Black is Black” (1966) y “Going Nowhere” (1966). La cinta, que llegará a las salas estadounidenses el 26 de julio, cuenta con un reparto espectacular que incluye a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch y Dakota Fanning, entre otros. “Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate”, adelantó Tarantino en marzo. Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta “La Familia”, cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60. Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció en noviembre de 2017 a los 83 años. Pitt y DiCaprio ya han trabajado con Tarantino: el primero participó en “Inglourious Basterds” (2009), mientras que el segundo intervino en “Django Unchained” (2012). La filmografía de Tarantino incluye las cintas “Reservoir Dogs” (1992), “Pulp Fiction” (1994) o las dos entregas de “Kill Bill” (2003 y 2004). “Once Upon a Time in Hollywood” será la primera película del director que no cuente con el respaldo del productor Harvey Weinstein, que apostó por él desde “Reservoir Dogs”, pero cuya reputación en la industria audiovisual se ha hundido después de que decenas de mujeres le acusaran de diferentes episodios de agresión sexual. El filme se estrenará oficialmente en la próxima edición del Festival de Cannes, según avanzó este martes la revista The Hollywood Reporter. El 21 de mayo se cumplen 25 años del estreno de “Pulp Fiction” en el certamen francés.

“Avengers: Endgame”

La Capitana Marvel (Brie Larson) se une al resto de superhéroes en el nuevo tráiler de “Avengers: Endgame” que el estudio de Disney lanzó hoy por sorpresa y que ha revolucionado las redes sociales. Este avance llega a falta de poco más de un mes para su estreno, el 26 de abril, con Anthony y Joe Russo como directores de uno de los repartos más espectaculares que ha tenido la saga. Iron Man (Robert Downey Jr), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Capitán América (Chris Evans), Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Ojo de Halcón (Jeremmy Renner), entre otros, se reúnen en un mundo en ruinas dispuestos a hacer un último sacrificio. En el tráiler, de dos minutos y medio y cuidado al máximo para no desvelar el misterio de la trama, se repite el lema “lo haremos, cueste lo que cueste”. “Avengers: Endgame” supone el cierre de una tetralogía que ha reventado la taquilla. La última, “Avengers: Infinity War” (2018), superó los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y se situó en el cuarto puesto de la clasificación de filmes más taquilleros de la historia, solo precedida por “Avatar”, “Titanic” y “Star Wars: The Force Awakens”.