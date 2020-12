$!Diego Luna: 'Cuando pierdes algo con una muerte, empiezas a entenderlo'

La muerte no como punto final, sino como principio detonador. Esa es para Diego Luna la enigmática clave de “'Wander Darkly”, una valiente película de Tara Miele con la que la estrella mexicana exploró el luto, la memoria, el desamor y la paternidad.

'Cuando pierdes algo con una muerte, empiezas a entenderlo, empiezas a valorarlo', aseguró Luna a Efe sobre una cinta que se estrenará este viernes en salas y en plataformas de Estados Unidos y en la que comparte protagonismo con Sienna Miller.

'Wander Darkly' parte de un accidente de tráfico mortal que deja a Adrienne (Miller) en algo así como un limbo, a caballo entre la vida y la muerte, y donde solo logra comunicarse con su novio Matteo (Luna).

Como una versión 'indie' de 'Ghost' (1990) y con un tratamiento de los recuerdos y del tiempo que entronca con 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' (2004), 'Wander Darkly' fue el último trabajo de Luna antes de sumergirse de lleno en el rodaje de la serie de 'Star Wars' sobre Cassian Andor, que ya está en marcha en Londres.

Pregunta: Viniendo de un país como México, que tiene una relación tan particular con la muerte, ¿qué le atrajo de la reflexión sobre la muerte de esta película?

Respuesta: Me atrajo todo. Me atrajo la inteligencia del guion, la complejidad que proponía en términos de esta pareja, la honestidad con la que habla del amor, de ese paso tan importante que uno puede dar que es la paternidad y la maternidad en un contexto donde no estás preparado.

No es fácil. Tendemos a romantizar siempre el qué pasa cuando va a llegar ese gran regalo. Y sí, en efecto, es un regalo hermosísimo, pero también llega con una cantidad de retos y de complejidades que hay que sortear y donde lo más fácil es que se genere un conflicto en la dinámica.