Discreción, ingrediente de éxito amoroso en Hollywood

Ryan Gosling y Eva Mendes llevan juntos desde 2011. Son una de las parejas más bellas y estables. Se conocieron durante el rodaje de “The place beyond the pines” (2012) y en la actualidad tienen dos hijas en común.

La pareja, formada en 2016, aunque se conocen desde 2012, es una de las más estables en Hollywood.

Y no es la única que goza de buena salud en el mundo del cine: Meryl Streep y Don Gummer; Ryan Gosling y Eva Mendes... Todas son historias de amor duradero y parecen tener en común un ingrediente fundamental: la discreción.

Ella, Sarah Michelle Gellar, fue una sensación adolescente al interpretar a la cazavampiros más famosa de la televisión, Buffy. Él, Freddie Prinze Jr., era el chico guapo de “She’s all that”.

Juntos huyeron de lo que habían hecho durante las vacaciones estivales en “I know what you did last summer” (1997). Hoy son una de las parejas más desconocidas para el público en general.