Disney aplaza "West Side Story" de Spielberg y retrasa de nuevo "Black Widow"

También ha cambiado su estreno, aunque solo unas semanas, la película 'Death on the Nile' de Kenneth Branagh sobre esta famosa historia de Agatha Christie: se podrá ver el 18 de diciembre de este año en contra del 23 de octubre.

Los retrasos de 'West Side Story' y 'Black Widow' son una nueva mala noticia para las salas de cine de Estados Unidos, que han estado cerradas durante meses y que ahora se enfrentan a un panorama tremendamente incierto sin superproducciones ('blockbuster') con las que atraer al gran público.

A diferencia de Warner Bros., que se arriesgó (con tibios resultados en EE.UU.) a estrenar en los cines una cinta de gran envergadura como 'Tenet', Disney se ha mostrado mucho más inflexible y ha optado por retrasar sus proyectos más importantes o por llevarlos al 'streaming', como sucedió con la reciente 'Mulan'.

Por ahora, Disney mantiene para el 20 de noviembre el lanzamiento de la cinta de Pixar 'Soul' y no ha modificado el estreno el 11 de diciembre de 'Free Guy' con Ryan Reynolds.

A largo plazo, el cambio de 'Black Widow' ha provocado el habitual efecto dominó en el complejo entramado de estrenos de Marvel.

Así, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', que se iba a estrenar el 7 de mayo de 2021, pasa al 9 de julio de ese mismo año, en tanto que 'Eternals' desembarcará en la gran pantalla el 5 de noviembre de 2021 en lugar del 12 de febrero.

Fuera de los proyectos de Marvel, también es reseñable el adelanto de noviembre de 2021 a agosto de ese mismo año de 'Deep Water', thriller con el que regresará Adrian Lyne tras casi dos décadas sin rodar y que han protagonizado Ana de Armas y Ben Affleck, quienes ahora son pareja sentimental. EFE