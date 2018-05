Disneyland se une a los celebraciones del día de “Star Wars”

LOS ANGELES. El 4 de mayo es la fecha elegida por los fans de “Star Wars” para celebrar en todo el mundo la saga, un festejo al que se ha unido el parque Disneyland (Anaheim, California) con dos noches dedicadas por completo a ese universo galáctico.

Esta celebración nace de un juego de palabras con la frase “May the Force Be With You” (que la fuerza te acompañe), una de las más célebres de la franquicia.

La denominada “Star Wars Nite” tuvo lugar la pasada noche, pero los aficionados que se quedaron sin entradas podrán repetir el próximo miércoles para disfrutar de las instalaciones, reconvertidas para la ocasión en un parque temático completamente dedicado a los personajes de la franquicia.

Entre las actividades de esa segunda noche figuran una marcha con las tropas de la Primera Orden (la organización militar liderada por el malvado líder supremo Snoke), apariciones especiales de nuevos personajes de la saga como Rey o Captain Phasma, y un concurso que buscará el mejor disfraz entre los asistentes.

Además, habrá un menú de comidas y bebidas creado específicamente para la ocasión con guiños a la franquicia.

La celebración del “Star Wars Day” coincide con la salida a venta de las entradas para la próxima entrega de su universo cinematográfico: “Solo: A Star Wars Story”, que llegará a las salas el día 25 de este mes.

Incluso la red social Twitter se ha querido sumar a los festejos creando una serie de emojis (ilustraciones) con los rostros de personajes del filme como Han Solo, Qira, Lando o Chewbacca.

Es la primera vez desde 2005 que una cinta de “Star Wars” se estrena durante el fin de semana festivo del Memorial Day (Día de los Caídos) en EE.UU.

“Solo”, que se centra en la juventud del carismático personaje interpretado originalmente por Harrison Ford, celebrará su estreno mundial en el Festival de Cannes fuera de la competición oficial.

No se trata de la primera vez que la saga galáctica ideada por George Lucas desembarca en el festival francés, ya que tanto “Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” (2002) como “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith” (2005) se exhibieron en el festival francés.

Alden Ehrenreich se encarga en esta nueva película de dar vida al rol que hizo famoso Harrison Ford en las cintas originales de “Star Wars”, y estará acompañado en el reparto por Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany.

“Solo”, emplazada en un tiempo anterior a “Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)”, cuenta con un guión escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.