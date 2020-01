$!'Dolor y gloria', nominada en los premios César del cine francés

La película 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, fue nominada este miércoles en la categoría de mejor película extranjera de los premios César del cine francés, en los que 'J'accuse', de Roman Polanski acapara el mayor número de candidaturas.

El filme español, también nominado en los Óscar, competirá con 'Parasite', de Bong Joon-Ho; 'Joker', de Todd Phillips; 'Once upon a time... In Hollywood', de Quentin Tarantino; 'Il traditore', de Marco Bellocchio; 'Le jeune Ahmed', de Jean-Pierre y Luc Dardenne; y 'Lola vers la mer', de Laurent Micheli.

En conjunto, Polanski se impuso en las nominaciones a los César con un total de doce, incluida la de mejor película, mejor dirección, mejor actor (Jean Dujardin) y mejor actor secundario (Louis Garrel y Grégory Gadebois).

El particular relato que el director franco-polaco hace del caso Dreyfus ganó este lunes el premio a la mejor dirección en los premios Lumières, concedidos por la prensa extranjera en Francia, y en la pasada edición de la Mostra de Cine de Venecia obtuvo el Gran Premio del Jurado.

Su promoción se ha visto envuelta de polémica en Francia después de que otra mujer acusara al cineasta de haberla violado en su juventud.