$!¿Drácula era real?

Frankenstein: Electricidad para volver a la vida

Primer error: Frankenstein no es el monstruo creado a partir de cadáveres, sino el doctor que le da vida. Segunda aclaración: la cinta 'Frankenstein' (1931) de James Whale y protagonizada por Boris Karloff, que adaptaba la famosa novela ' Frankenstein or The Modern Prometheus' de Mary Shelley, no es pura invención sino que se inspira en unos experimentos científicos del siglo XVIII.

Drácula: Sangre maligna

La momia: Pasión y maldición del antiguo Egipto

La criatura del lago: ¿El eslabón perdido?

Reinterpretado recientemente por Guillermo del Toro en 'The Shape of Water' (2017), el monstruo de 'Creature from the Black Lagoon' (1954), cita dirigida por Jack Arnold, quizá no sea tan famoso como Drácula o La Momia, pero su historia también está relacionada con un descubrimiento científico.

En 1938 se encontró en Sudáfrica un celacanto, un extraño pez que se creía desaparecido desde hacía millones de años.

El interés por este 'fósil viviente', y su conexión con 'Creature from the Black Lagoon', se basa en que animales como el celacanto pueden tener las claves del 'salto a la tierra' que permitió que los peces evolucionaran a los vertebrados terrestres.