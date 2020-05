$!El actor latino que sustituirá a Nicholas Hoult en 'Mission: Impossible 7'

El actor latino Esai Morales sustituirá a Nicholas Hoult en el papel de un villano de la película 'Mission: Impossible 7', informó este jueves el portal de cine Deadline.

Hoult, que se había incorporado a este proyecto en enero, finalmente ha tenido que renunciar por problemas de agenda derivados del retraso en el rodaje de esta cinta debido a la pandemia del coronavirus.

Estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Morales ha trabajado en cintas como 'La Bamba' (1987) y en series como 'American Family', 'NYPD Blue' o 'How to Get Away with Murder'.

La séptima entrega de 'Mission Impossible', saga de acción que protagoniza Tom Cruise, fue una de las primeras producciones de Hollywood que tuvieron que interrumpir su rodaje cuando en febrero se alertó de la expansión del coronavirus en Italia y el equipo se encontraba iniciando la grabación en Venecia.