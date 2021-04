$!El latino Anthony Ramos apunta a liderar la nueva película de “Transformers”

El actor latino Anthony Ramos, uno de los rostros jóvenes con más futuro en Hollywood, está a punto de cerrar su incorporación a la descomunal y exitosa saga de 'Transformers'.

Los portales Collider y Deadline aseguraron este jueves que, si las negociaciones continúan por buen camino, Ramos se pondrá a las órdenes del cineasta Steven Caple Jr. ('Creed II', 2018) en esta nueva película de 'Transformers'.

El guionista James Vanderbilt ('Zodiac', 2007) escribió esta cinta que será la primera de 'Transformers' desde 'Bumblebee' (2018), un 'spin-off' (película derivada) que supuso una refrescante novedad para una saga que arrasaba en los cines pero que recibía críticas negativas por parte de la prensa.

Hailee Steinfeld encabezó el reparto de 'Bumblebee', que sedujo a los fans y la prensa con una inspirada mezcla de aventuras, humor juvenil y cine de acción al estilo 'Transformers'.

Para el regreso de 'Transformers' ahora con Ramos como protagonista, el estudio Paramount ya está buscando a una mujer que se sitúe también al frente del elenco, un papel para el que suenan Kiki Layne y Dominique Fishback.

Tras triunfar a lo grande en Broadway con 'Hamilton' y ser el confidente de Lady Gaga en 'A Star is Born' (2018), Ramos estrenará en junio 'In the Heights', la muy esperada adaptación al cine del musical de Lin-Manuel Miranda con mucho sabor latino y en donde comparte escenas con actores como Melissa Barrera o Corey Hawkins.

Ramos no es el único hispano vinculado recientemente a 'Transformers', ya que el pasado viernes se dio a conocer que el realizador puertorriqueño Ángel Manuel Soto ('Charm City Kings', 2020) dirigirá una película sobre esta saga pero independiente a la trama central de la misma.

Al margen de la película con Ramos como protagonista y de la cinta con Soto como cineasta, 'Transformers' tiene al menos un proyecto más en marcha: un filme de animación bajo la dirección de Josh Cooley ('Toy Story 4', 2019).

La saga de 'Transformers', impulsada por el siempre espectacular director Michael Bay y que ya cuenta con seis películas en su haber, ha recaudado en todo el mundo alrededor de 5.000 millones de dólares.