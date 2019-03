El racismo hacia los haitianos en Chile es retratado en el cine

“Cuando era niño no sabía qué era ser racista, pero cuando llegué a Chile, los chilenos no están acostumbrados a la piel negra y yo salía a la calle y todos me miraban. Llegó un momento en que me daba miedo salir solo a la calle”, cuenta.

Benjamin creció y tuvo que buscar trabajos donde era discriminado, aunque no le gusta conversar mucho de ese tema que dice haber dejado atrás.

“Conozco muchas personas que han vivido que los jefes los discriminan, que abusan de ellos, no les pagan bien, no les dan contratos. Entonces la vida para un migrante haitiano es muy difícil. Allá si no tienes carnet (de identidad) no te dan trabajo y si no tienes trabajo, no vas a encontrar el carnet”, recalcó.

Su historia llamó la atención de Cáceres, quien se sumergió en las entrañas de la comunidad haitiana en la comuna de Estación Central o la periferia en la capital chilena, para rodar la cinta en la que colaboraron tanto la familia como los amigos de Steevens.

El realizador contó que esta forma de rodar le permitió llegar a los límites entre la ficción y el documental, filmar con más libertad y lograr diálogos que no estaban en el guión, pero también aprovechar los recursos que reunieron mediante financiamiento colectivo y sacar adelante el proyecto.

La película comenzó el 1 marzo su recorrido por festivales como el de Miami, Estados Unidos, y Cartagena de Indias, Colombia, y luego de estar en Guadalajara irá al Festival de Cine de Málaga, España, y al de Toulouse, Francia.

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara concluye este viernes con la exhibición de 295 películas de todo el mundo, entre ellas 113 filmes en la sección oficial que competirán por el premio Mezcal a las mejores producciones mexicanas y al premio Mayahuel a los largometrajes y cortometrajes iberoamericanos de ficción y documental.