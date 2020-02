$!Embajador de Corea en RD: “Parásitos habla de la calidad del cine de Corea”

Logros de Parásitos

Otro logro importante de Parásitos es el de romper barreras y esquemas en Hollywood. Difícilmente, una película fuera del idioma inglés logre tanta aceptación y recomendación. El cineasta, al recibir el premio, pidió al público estadounidense que no tengan miedo a los subtítulos. “Una vez que superan la barrera de una pulgada de los subtítulos entrarán a muchas más películas increíbles”.

El cineasta no paraba de mirar la estatuilla y en el discurso expresó: “La categoría tiene un nuevo nombre ahora, pasó de mejor película en idioma extranjero a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser su primer destinatario con el nuevo nombre. Aplaudo y apoyo el nuevo rumbo que simboliza este cambio”.

Aunque la industria cinematográfica de Corea del Sur es una de las más grandes del mundo, el éxito internacional de esta película no tiene precedente.

Los surcoreanos reaccionaron este lunes con sorpresa y alegría por la victoria de “Parásitos”, siendo la primera cinta de habla no inglesa, en 92 años, en llevarse el máximo galardón de Hollywood y los primeros premios de la Academia para ese país.

Homenaje a Scorsese y Tarantino

Cuando recibió el premio a mejor director, donde competía con Martin Scorsese (’The Irishman’), Quentin Tarantino (’Once Upon a Time... in Hollywood’), Todd Phillips (’Joker’) y Sam Mendes (’1917’), Bong Joon Ho elogió a Martin Scorsese, una de sus mayores inspiraciones, logrando que todo el teatro se pusiera de pie para aplaudir al veterano cineasta. “Agradezco a todos los que me permitieron realizar ni visión. Cuando estudiaba cine, había un dicho que recordaba todos los días. dice así: ‘Lo más personal es lo más creativo’. Esa cita es del gran Martín Scorsese”, dijo mientras lo señalaba con humildad y agradecimiento.

“He estudiado todas las películas de Martin Scorsese. Estar nominado ya era genial para mí, nunca pensé que ganaría”, agregó. Mientras que Scorsese, conmovido, juntó sus manos en señal de agradecimiento y saludó a la audiencia.

De Tarantino, Bong expresó: “Cuando la gente en Estados Unidos no conocía mis películas, Quentin Tarantino siempre las mencionaba, muchas gracias. Todd y Sam, y el resto de directores nominados, son geniales. Si la Academia lo permite, me gustaría cortar el Oscar en cinco partes con una sierra mecánica. Lo repartimos entre los cinco”, manifestó Bong Joon-ho.

Y finalizó con un divertido y sincero: “Estoy listo para un trago esta noche”.