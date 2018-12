Emily Ríos, aliada latina de Barry Jenkins: “’If Beale Street’ es puro amor”

A punto de estrenar “If Beale Street Could Talk”, un conmovedor y delicado drama que definió como “puro amor”, la actriz latina Emily Ríos destacó a Efe la paciente y especial forma de trabajar de su director, Barry Jenkins, el realizador que maravilló al mundo con “Moonlight”.

“En la televisión todo es rápido. ‘Apúrate, nada más tenemos ocho días para hacer una hora de televisión. Corre, corre, corre (...)’. Y te quiebra un poco el espíritu. Yo no quiero ser famosa. Para mí todo está enfocado en los momentos. Y, especialmente en la televisión, no te dan momentos”, describió.

“Pero en ‘If Beale Street’, Barry vino una vez, puso una mano en mi hombro y me dijo: ‘Te tomas todo el tiempo que necesites’. Estábamos rodando en la República Dominicana, luchando contra la luz porque el anochecer se acercaba, y me dice eso de todos modos. Él sabía que en la película se tiene que ver el sentimiento: es una película de puro amor”, afirmó.

Ríos (Los Ángeles, 1989) interpreta un pequeño pero crucial papel en “If Beale Street Could Talk”, la adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor James Baldwin que llegará la próxima semana a los cines de EE.UU.

La cinta es la primera de Jenkins tras “Moonlight” (ganadora en 2017 del Óscar a mejor película, mejor guion original y mejor actor secundario para Mahershala Ali).

Con la fina atención al detalle, el romanticismo y la intensidad con los que brilló en “Moonlight”, Jenkins cuenta en este nuevo filme la historia de amor de una pareja de afroamericanos (KiKi Layne y Stephan James) que se ve abruptamente interrumpida cuando el hombre es encarcelado por una presunta violación.

Ríos encarna a Victoria, la víctima de la violación, en un largometraje con una potente reflexión sobre el racismo que suena entre los candidatos para la temporada de premios en Hollywood.

Conocida por series como “Snowfall” y “Breaking Bad”, Ríos, que creció en el conflictivo barrio angelino de El Monte, se mostró muy franca y bromista al hablar de su infancia en una familia de origen mexicano, muy religiosa y estricta.

“Siempre me iba a dormir con el sonido de las sirenas de la Policía. Era como mi nana por las noches”, ironizó sobre una zona dominada por las pandillas.

A Ríos, que es lesbiana, tampoco le resultó fácil entender a sus padres, que eran testigos de Jehová.

“Mi mamá siempre estaba en la cocina, mi papá era al primero que le daban la comida (...). Cuando cumplí 18 años ya me fui corriendo, hasta me tropecé saliendo de la casa (risas). Era como: ‘¡Por fin, ya soy libre!’. Pero ahora sí estamos muy bien: me apoyan, me quieren mucho, saben que es mi manera de ser”, explicó.

Su primer contacto con la interpretación fue por azar, al acompañar a un “casting” a su hermana.

“Quería jugar a baloncesto profesionalmente desde que tenía cinco años. Pero luego nunca crecí (risas). Fue una casualidad, pero me emocionaba mucho, me encantaba estar delante de la cámara y bajo los focos”, recordó.

Y su carrera despegó como adolescente tras protagonizar la película “Quinceañera” (2006).

“Me dio una experiencia que no había tenido hasta ‘If Beale Street’: tener un grupo que había trabajado antes y que eran amigos, una familia, que se respetaban y era una colaboración”, consideró.

Esa complicidad en el set volvió a sentirla en esta nueva película, en la que protagoniza una desgarradora secuencia junto a Regina King.

“Estaba muy intimidada por trabajar con ella (...). Pero después de la primera toma se me olvidó que estaba actuando. Regina me llevó a un lugar en el que me resultó imposible no traer a Victoria a la pantalla (...). Cómo me miraba, sus gestos, el lenguaje de su cuerpo, cómo me hablaba... Me dio algo para lo que no estaba preparada”, indicó.

Ese instante fundamental de “If Beale Street” fue, además, un momento de catarsis íntima para Ríos, ya que sufrió en la vida real un trauma parecido al de su personaje.

“Fue una manera de ahí dejarlo. Lo estaba cargando como Victoria (...). Barry me dijo que algo se fue y algo cambió en mí después de esa escena”, afirmó sobre una parte que, incluso con el filme ya terminado, ha preferido no ver.

Finalmente, Ríos instó a que haya más directores que favorezcan la diversidad racial y sexual en Hollywood.

“Ahorita, con este clima político, tenemos que tener muchas más de estas voces”, finalizó.