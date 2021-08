$!Encuentran muerto al actor Matthew Mindler, a los 19 años

El actor de 19 años Matthew Mindler, toda una estrella infantil hace unos años, que era reportado desaparecido a principios de esta semana en Pensilvania, fue encontrado muerto.

El actor había sido visto por última vez abandonando su residencia de Millersville University a eso de las 8:11 p.m. el pasado martes, según informaba un comunicado oficial de la propia universidad.

Desafortunadamente, la entidad educativa informó del triste desenlace de Mindler este sábado a través de sus redes sociales.

“Es con profundo pesar que les dejamos saber de la muerte del joven de 19 años, Matthew Mindler de Hellertown, Pennsylvania, estudiante del primer año en Millersville University. Nuestros pensamientos de apoyo y paz son para sus amigos y familia en estos difíciles momentos”, lee el escrito firmado por el presidente de la universidad, Daniel A. Wubah.

Por el momento no se han dado detalles relacionados con el motivo de su muerte, tan solo que desde su desaparición el martes nunca más regresó a su habitación ni respondió a las llamadas de sus familiares.

El joven formó parte de series como As the World Turns, Last Week Tonight with John Oliver, Chad: An American Boy, y en 2011, en la comedia dramática Our Idiot Brother, en la que interpretaba al hijo de Emily Mortimer y Steve Coogan. Que En Paz Descanse.