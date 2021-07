$!Estas dos populares series dominan las nominaciones de los Emmy

“The Mandalorian” tiene lugar «después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden», cinco años después de los acontecimientos narrados en Return of the Jedi y sigue a “un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República”.

Esta mañana la Academia estadounidense reveló los nominados, un listado en que irrumpen con gran presencia títulos como The Crown y WandaVision y que tiene entre sus sorpresas a Cobra Kai y The Boys.

El listado completo de las nominaciones:

Mejor comedia

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor actriz de comedia

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Allison Janney, Mom

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson, Black-Ish

Michael Douglas, The Kominsky Method

William H. Macy, Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Mejor drama

The Boys (Amazon Prime Video)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

Mejor actriz de drama

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Mejor actor de drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O’Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Mejor miniserie

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Mejor actriz de miniserie

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mejor actor de miniserie

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr., Hamilton