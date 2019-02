$!Estos son los nominados a los Óscar 2019

“A Star Is Born”.

Bradley Cooper por “A Star Is Born”.

Melissa McCarthy por “Can You Ever Forgive Me?”.

Lady Gaga por “A Star Is Born”.

Sam Elliott por “A Star Is Born”.

Richard E. Grant por “Can You Ever Forgive Me?”.

Regina King por “If Beale Street Could Talk”.

“Never Look Away” (Alemania).

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Eric Roth, Bradley Cooper y Will Fetters, por “A Star Is Born”.

Barry Jenkins, por “If Beale Street Could Talk”.

Nicole Holofcener y Jeff Whitty, por “Can You Ever Forgive Me?”.

Joel Coen y Ethan Coen, por”The Ballad of Buster Scruggs”.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“All The Stars” de “Black Panther”.

“I’ll Fight” de “RBG”.

“The Place Where Lost Things Go” de “Mary Poppins Returns”.

“Shallow” de “A Star Is Born”.

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” de “The Ballad of Buster Scruggs”