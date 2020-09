$!Estrellas del cine que ayudaron a otras en sus carreras

En un mundo que gira a un ritmo vertiginoso como el del espectáculo, la música o el cine, con miles de aspirantes a estrellas cada año, no es fácil hacerse un hueco o, simplemente, sobrevivir mientras se trabaja en ello.

Triunfar no es fácil y la ayuda siempre es bienvenida. Estas son las historias de algunas estrellas que deben su carrera o parte de ella a la intermediación de otras.

NICOLAS CAGE Y JOHNNY DEPP

En agosto de 2019, un periodista de The New York Times preguntó al actor Nicolas Cage, sobrino de Francis Ford Coppola, si era verdad que él y el también actor Johnny Depp se había conocido jugando al Monopoly en la década de los años ochenta del pasado siglo.

“La verdadera historia es que ya éramos amigos”, dijo Cage. “Vivía en un edificio antiguo de Hollywood llamado Fontenoy y creo que, finalmente, le alquilé el apartamento a Johnny y él empezó a vivir allí”, añadió.

En aquel momento, cuenta el actor, Depp vendía bolígrafos “o algo así” para sobrevivir y aspiraba a ser músico.

Un día estaban jugando al Monopoly y le preguntó por qué no lo intentaba en la interpretación. Depp dijo que no podía actuar y él insistió y organizó una reunión con su agente, que le consiguió su primera audición para el filme “A nightmare on Elm Street”.

El protagonista de “Pirates of the Caribbean” consiguió el papel y el resto ya es historia.