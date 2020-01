$!Estrellas que se parecen a otras estrellas

“El otro día, un tío me dijo que estaba maravilloso en “La La Land” y no lo corregí porque, la verdad, es que Ryan -Gosling- lo estaba”, dijo su compatriota Ryan Reynolds en la entrega de los Globos de Oro en 2017.

“Mila –Kunis- me dijo que siempre la llaman por mi nombre y que a veces les sigue la corriente porque la hacen sentir joven”, dijo Sarah Hyland a la revista InStyle.

El actor estadounidense Jeffrey Dean Morgan es consciente de la confusión que a veces siente el público con su parecido con Javier Bardem: “La gente tiene que vernos en una misma habitación para aclarar que, efectivamente, somos dos personas diferentes”, declaró a un medio español.

No es raro que se piense en el rostro de Samuel L. Jackson cuando en realidad se refiere uno a Laurence Fishburne. O que se confunda al protagonista de la saga de Harry Potter con el de “The Lord of the Rings”. Los parecidos en Hollywood no son pocos. He aquí algunos ejemplos.