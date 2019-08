$!Estrenos de la semana: “Good Boys” pone el ánimo desvergonzado a la cartelera

En “Good Boys”, tres niños (Jacob Tremblay, Keith L. Williams y Brady Noon), que apenas empiezan a vislumbrar la adolescencia, se ven envueltos en una aventura de la que tendrán que salir juntos y como amigos tras destrozar el dron del padre de uno de ellos.

La comedia ha sido producida por Seth Rogen, quien se alió con Evan Goldberg, su inseparable socio, para rodar esta desvergonzada cinta calificada R en EE.UU. (por la cual los menores de 17 años deben ir con un adulto al cine) bajo la dirección del debutante Gene Stupnitsky.

Insultos, palabras malsonantes y chistes brutales sobre sexo y drogas salen de las bocas de estos pequeños en una comedia de apariencia salvaje en el exterior pero muy emotiva en cuanto a su representación de la preadolescencia y la inocencia e ignorancia ante el mundo que caracterizan esos años.

Por su parte, la segunda entrega de los pájaros que nacieron del videojuego para móviles y que después saltaron al cine, “The Angry Birds Movie 2”, también es una de las novedades de esta semana en la cartelera.

La cinta, que cuenta con el mexicano Eugenio Derbez para dar voz a uno de los personajes, continúa mostrando las aventuras de la enemistad entre las aves no voladoras y los intrigantes cerdos verdes que llegaron en la primera película de “The Angry Birds”.

Precisamente, Derbez está en la taquilla por duplicado, pues también forma parte del elenco de “Dora and the Lost City of Gold”, la película que se estrenó la semana pasada con un elenco casi latino por completo en el que también figuran Eva Longoria y Michael Peña.