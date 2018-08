Eva Longoria será la madre de “Dora the Explorer”

LOS ÁNGELES. La actriz latina Eva Longoria se incorporará al reparto de “Dora the Explorer”, película en la que interpretará a la madre de la joven y aventurera protagonista, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Este proyecto del estudio Paramount cuenta con la actriz de origen peruano Isabela Moner para dar vida a Dora.

Junto a Longoria y Moner también aparecerá en este largometraje el actor mexicano Eugenio Derbez.

Basada en la popular serie infantil de Nickelodeon, esta cinta de acción real será dirigida por James Bobin (”Alice Through the Looking Glass”, 2016) a partir de un guion firmado por Nick Stoller (”The Muppets”, 2011).

La película seguirá la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego.

“Dora the Explorer” es una serie animada que presenta a una heroína latina de siete años cuyas aventuras ocurren en un imaginativo mundo tropical de junglas, playas y selvas.

La adaptación cinematográfica de “Dora the Explorer” desembarcará en los cines en agosto de 2019.

Longoria (Corpus Christi, EE.UU., 1975) alcanzó el estrellato en Hollywood como actriz gracias a la serie “Desperate Housewives” y también se ha abierto camino como productora en shows como “Devious Maids” o en la nueva versión de la serie española “Gran Hotel”, que está preparando en estos momentos.

Como intérprete, Longoria ha estrenado este año la nueva versión de “Overboard”, una comedia que encabezaron Eugenio Derbez y Anna Faris; y la película coral “Dog Days”.