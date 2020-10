Evelyna y Danilo filmarán la película “Guayabo” en Colombia

La actriz Evelyna Rodríguez y el actor Danilo Reynoso se marchan este lunes a Barranquilla, Colombia, en donde comenzarán a filmar la producción cinematográfica “Guayabo”, la cual cuenta con capital colombiano y dominicano.

Es un gran paso no solo para la proyección de ambos, sino para la exposición internacional de los incentivos que ofrece la legislación de cine dominicano a la inversión extranjera, pues la película se rodará en suelo dominicano y colombiano.

Los artistas, que mantienen una relación de amistad de muchos años y su programa de televisión “Una Vía a la Semana”, concedieron una entrevista a Diario Libre.

“Este lunes estaremos volando a Colombia para cumplir con uno de nuestros sueños al convertirnos en coproductores de una película allí. El pasado año filmamos una serie en Colombia y producto de eso nos reunimos con productores allí. La industria cinematográfica de Colombia realmente impresiona; le compartía a Danilo lo que viví. En ese país está Netflix, HBO, Fox creando contenido constantemente. Seleccionamos un proyecto que lleva por nombre Guayabo”, comentó Evelyna Rodríguez.

Danilo Reynoso, quien además de actor se ha destacado como productor, reveló con alegría que se sienten muy complacido con esta oportunidad que se les presenta.

“Es un proyecto que está avalado por la Ley de Cine. Decidimos hacerlo por la visión y propósito. Junta muchas cosas que están en este momento, la tecnología el blanco de público y la posibilidad de que la misma sea difundid, además de las salas de cines a través de plataformas streaming”, dijo.

La aspiración es que la película sea difundida en el mercado de Colombia y República Dominicana. “Nuestra aspiración es que la misma sea difunda a través de plataformas digitales”, afirmó.

Con el conocimiento de las facilidades y de cómo se mueve la industria del cine en Colombia, Evelyna y Danilo aspiran a que llegue el momento en el cual la República Dominicana tenga ese mismo dinamismo.

“Eso es posible. Creo que nos diferencia es la mística porque allí se hace mucho cine; de hecho nuestra legislación de cine está inspirada en la de ellos. Son mercados que viven de la industria y hacen las adecuaciones necesarias para que la industria y el negocio continúen. A nosotros nos gustaría tener los recursos que se disponían antes de la pandemia y allí las cosas han sido adecuadas al momento”, agregó.

“Es una película que va de la mano de Euder Arce Films, sustentada por los hermanos Jiménez, dos productores responsables de la imagen audiovisual de Robi Draco Rosa. Lenard Bandera es de los protagonistas, así como Bryan Burak. Extraordinarios actores con los que compartiremos en la cinta. Esta película se iba a filmar en junio, pero no se pudo por la pandemia”, comentó Evelyna Rodríguez.

Desde 2017, Danilo Reynoso no tenía una participación actoral en el cine, por lo que está muy contento de compartir su rol de coproductor.

“Seré el no querido dentro de la historia... Me entusiasma mucho volver como actor que es lo que siempre he sido”, afirmó.

Evelyna Rodríguez expresó que luego de su primera oportunidad en Colombia se ha planteado continuar trabajando cine allí.

Aprovechó su estadía en esa nación para establecer excelentes relaciones. “El próximo 12 de este mes comenzamos a filmar con el debido protocolo. El personal técnico viajará desde distintas ciudades hasta reunirnos en Barranquilla. Estoy muy contenta, ya que luego de la serie Breicok se nos estén abriendo las puertas de esa manera”, reveló.

Miedos

Los dos actores están Juntos en la televisión desde hace ocho años en el programa “Una Vía a la Semana”. Danilo Reynoso contó que aunque se trata de un nuevo reto, no sienten mucho miedo. “Hemos pasado muchas cosas juntos y ahora vamos a caminar por otros senderos”, señaló.

Abundó que “Guayabo” es un triller, un tema poco abordado en el cine dominicano.

En cambio, Evelyna Rodríguez dijo que a lo único que le teme es a la posibilidad de que sea infectada por el COVID-19 en el aeropuerto y cuando aborde el avión que los traslade a Colombia.

“Nos hemos preparado para viajar y esperamos que todo salga bien. La peor parte pasó que era lograr el patrocinio y hoy hemos desarrollado todos los procesos a través de las plataformas digitales”, indicó la destacada actriz.

“Es género interesante, el menos conocido en el país, por eso nos arriesgamos. Es una película interesante en la que dos amigos compiten en una fiesta por una misteriosa mujer, que termina muerta en el apartamento de uno de ellos”, explicó.

Dijeron que básicamente el rodaje será realizado en Barranquilla, aunque comentaron que se harán algunas escenas en el territorio dominicano.