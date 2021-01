Fallece David Richardson, guionista y productor de "Los Simpson"

Richardson se forjó una exitosa carrera en la industria desde mediados de los 1980 y había terminado recientemente la última temporada de la serie animada para adultos de Netflix 'F Is for Family', en la que se desempeñó como productor ejecutivo.

F is for Family se estrenó en Netflix en 2015 y presenta la historia de un padre que intenta mantener a su familia con un trabajo que odia, una madre que intenta ser la esposa que la sociedad le exige que sea, un adolescente problemático con amor por el rock, un niño al que no le sienta nada bien ser el "hijo de en medio" y que solo quiere divertirse, y una niña poco convencional.

Todos encarnan el estereotipo de la familia estadounidense en la década de los setenta, una época en la que el tabaco era saludable, los niños entraban a las casas cuando se ocultaba el sol, las madres no trabajaban y temas como el sexo, las drogas y la música eran lo más popular.