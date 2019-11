$!Filme sobre relación homosexual se estrena en Georgia pese a protestas

La película 'And Then We Danced', del realizador sueco-georgiano Levan Akin, sobre la relación homosexual entre dos bailarines, se estrenó este viernes en Tiflis pese a una multitudinaria protesta de conservadores radicales a las puertas del cine para boicotear la premier.

'No permitiremos la propaganda de la perversión, vamos a frustrar el estreno', amenazó el líder del movimiento nacionalista 'Marcha georgiana', Alexandr Bregadze.

Varios cientos de sus seguidores intentaron burlar los cordones policiales instalados cerca del céntrico cine 'Amirani' de la capital georgiana para acceder a su interior.

Como consecuencia de los choques, dos manifestantes fueron detenidos por alteración del orden público.

El presidente del Parlamento georgiano, Archil Talakvadze, afirmó que los ciudadanos del país tienen derecho a protestar pero deben hacerlo de 'forma pacífica'.