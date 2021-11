$!Gael García Bernal protagonizará un especial de Halloween de Marvel y Disney+

La estrella mexicana liderará el reparto de este especial televisivo del que se sabe muy poco, aunque The Wrap apuntó que su historia se inspirará en el hombre lobo de “Werewolf by Night” de Marvel.

Gael García Bernal será el protagonista de un especial de Halloween que están preparando Marvel y Disney+, informó este jueves el portal The Wrap.

Así, la plataforma de “streaming” de Disney ha estrenado este año con muy buena acogida las series “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “What If...?”.

Por su parte, García Bernal es uno de los actores latinos más cotizados y requeridos de Hollywood.

Este año presentó la cinta de misterio sobrenatural “Old” del cineasta M. Night Shyamalan (“The Sixth Sense”, 1999).

También prestó su voz al doblaje de la serie de animación 'Maya and the Three' de Netflix y en diciembre aparecerá con un pequeño papel en la serie limitada (miniserie) 'Station Eleven' de HBO Max. EFE