$!“Green Book” triunfa en los premios del Sindicato de Productores de EE.UU.

Los reconocimientos del PGA son, tradicionalmente, un buen indicativo de por dónde pueden ir los Óscar.

En los últimos diez años, el ganador del premio a la mejor película en la gala del Sindicato de Productores se llevó en ocho ocasiones la estatuilla a la mejor cinta en los Óscar.

Por otro lado, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” se hizo con el premio a la mejor película animada, “Won’t You Be My Neighbor?” ganó el reconocimiento al mejor documental, “The Americans” obtuvo la distinción a la mejor serie dramática y “The Marvelous Mrs. Maisel” consiguió el galardón a la mejor serie de comedia. EFE