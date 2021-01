Hollywood se ahoga en atrasos: se aplazan James Bond, "Morbius" y "Uncharted"

Hollywood no levanta cabeza desde que comenzó la pandemia y hoy se anunció una nueva oleada de retrasos de películas entre las que se encuentran "No Time to Die" (James Bond), "Morbius", "Uncharted" o la nueva cinta de "Ghostbusters".

La industria del cine vivió hoy un nuevo día negro que comenzó con el anuncio de que "No Time to Die", la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasará por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 2021.

"No Time to Die" fue la primera gran película de Hollywood en aplazar su lanzamiento cuando comenzó la pandemia el año pasado y con este acumula ya tres retrasos (de abril a noviembre de 2020, de noviembre de 2020 a abril de 2021, y de abril a octubre de 2021).

El agente británico siempre es un gran imán para el público, pero esta vez llega con arsenal extra en "No Time to Die": es la última película de Daniel Craig como Bond, Billie Eilish ha firmado el tema principal de la banda sonora, Ana de Armas y Rami Malek figuran en su reparto, y Cary Joji Fukunaga es su director.

Poco después del retraso de James Bond, Sony desveló hoy una larga lista de retrasos que ponen entre inmensos interrogantes las esperanzas de Hollywood de que, tras un 2020 funesto para el cine, 2021 pueda traer algo de tranquilidad y alegría a la industria.

Sony fue el año pasado uno de los estudios más rápidos a la hora de vaciar su calendario de 2020 y atrasar sus grandes proyectos.

Así, el estudio aplazó hoy "Morbius", cinta sobre el famoso villano de las historias de Spider-Man que protagoniza Jared Leto, del 8 octubre de 2021 al 21 de enero del próximo año.

Este retraso resulta bastante llamativo ya que hace menos de diez días Sony había anunciado que "Morbius" pasaría de estrenarse el 19 de marzo al 8 de octubre, una fecha que finalmente tampoco ha resultado ser la definitiva.

Además, "Ghostbusters: Afterlife", la nueva entrega sobre la saga de comedia paranormal, también se anotó un nuevo contratiempo y ahora tiene previsto aterrizar en la gran pantalla el 11 de noviembre en lugar del 11 de junio.

La adaptación del videojuego "Uncharted", con Tom Holland y Mark Wahlberg como protagonistas, no se verá hasta el 11 de febrero de 2022 pese a que tenía previsto lanzarse el 16 de julio de este año.

Ese hueco queda reservado ahora para la versión de "Cinderella" que ha encabezado la estrella latina Camila Cabello.

El retraso de esta nueva mirada al famoso cuento de princesas era un secreto a voces: debía lanzarse el 5 de febrero, es decir, dentro de dos semanas y todavía no se había dado a conocer ni el póster ni el tráiler de la cinta.

Asimismo, "Peter Rabbit 2: The Runaway" se retrasó dos meses: del 2 de abril al 11 de junio.

A todos estos aplazamientos hay que sumarle hoy dos más por cortesía de Universal: "Nobody" con Bob Odenkirk se estrenará el 2 de abril (en lugar del 26 de febrero) y "Last Night in Soho" con Anya Taylor-Joy se presentará el 22 de octubre (en cuenta del 23 de abril).

"Sé que algunos de vosotros quizá estéis decepcionados, pero mi esperanza es que más de vosotros podáis experimentar la película con la intención que teníamos: en la oscuridad, en una gran pantalla, con público", dijo hoy en Twitter el director de "Last Night in Soho" Edgar Wright.

Hasta que la pandemia esté controlada y la vacunación contra el coronavirus haya alcanzado una cuota muy alta en la población, se espera que Hollywood continúe atrasando muchas de sus cintas destinadas para el gran público o que opte por estrenarlas en el mercado digital.

En el horizonte inmediato de las posibles nuevas "víctimas" de Hollywood figuran "Chaos Walking" (con Tom Holland y Daisy Ridley) y "The King's Man" (precuela de "Kingsman: The Secret Service", 2014), que deberían llegar a los cines en marzo.