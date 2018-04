James Franco cumple 40 años y sigue a flote tras acusaciones de acoso sexual

Según su testimonio, se le pidió que, durante el rodaje de “The Long Home”, apareciera en una “escena extra” donde se celebraba una orgía y en la que Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres.

Sin embargo, según Kaplan, Franco quitó las protecciones de plástico que cubrían las vaginas de las mujeres antes de simular el sexo oral.

Franco, que ganó el premio al mejor actor de comedia por “The Disaster Artist” en los Globos de Oro, apareció en el programa nocturno “The Late Show” y afirmó que las acusaciones contra él no eran “precisas”.

“Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo”, dijo Franco en una entrevista con Stephen Colbert.

Desde entonces, Franco, muy popular por su papel en la saga original de “Spider-Man” y por cintas como “Pineapple Express”, “127 Hours” (nominado al Óscar) o “Rise of the Planet of the Apes”, no volvió a aparecer en los medios y decidió adoptar un perfil bajo, sin llamar la atención y volcado en el trabajo.

La industria no le ha dado la espalda, ya que HBO seguirá contando con él en la segunda temporada de la serie “The Deuce”, en la que lleva a cabo un doble papel, y mantiene en cartera varios proyectos cinematográficos, entre ellos, la película “Future World”.