$!Jamie Lee Curtis: “Sin 'Halloween’ no habría dejado huella en el cine”

R.- Bueno, yo he visto 'Batman'. ¿No se convierte Batman en alguien malvado? (risas). Pero creo que nosotros no vamos ahí: no vamos a ver de repente a Laurie como una asesina en serie.

P.- ¿Cómo habría sido su vida y su carrera sin 'Halloween'?

R.- Creo que no habría dejado huella.

A mí me han rechazado personas brillantes y grandes cineastas, he estado en condiciones de hacer grandes papeles y no los conseguí. Eso está en la naturaleza de ser un artista.

El mejor consejo que me han dado fue de alguien que me dijo: 'Tienes algo. No sé qué es, pero es algo'. Yo, que era una actriz joven con estos ojos grandes, le miré y le dije: 'Yo tampoco lo sé. ¿Qué es?'. Y él me respondió: 'Nunca quieras saberlo. El momento en que lo sepas, lo perderás. Lo que pasa con el talento es que no deberías saber cuál es su ingrediente secreto: solo haz tu cosa'.

Y así te lo digo: nunca he pensado en ello. No tengo ni puta idea de por qué sucedió tal cosa (en mi carrera), esa otra y esa otra (...). No sé por qué fue 'Halloween', no sé por qué fueron estas películas, ni por qué después de tantos años he podido hacer estas nuevas cintas. No tengo ni idea.

Solo me levanto cada día y pienso: 'Vale, genial, qué vamos a hacer hoy'. Así es cómo lo hago. No lo puedo intelectualizar: solo necesito quitarme del jodido en medio.