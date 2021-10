$!Jason Statham, vida y carrera de un tipo duro del cine

Chico duro de la pantalla por antonomasia, Statham llegó al cine de mano del director británico Guy Ritchie y su película “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, en 1998. En este thriller con toques de comedia negra se mezclan cuatro amigos, un mafioso, una partida de póquer y una deuda. “Disfruté mucho trabajando con Guy Ritchie. Uno, me dio una carrera y dos, probablemente sean un par de las mejores películas que he hecho”, dijo el actor a Esquire en 2015.

Aunque, según relató a The Guardian en 2013, originalmente quería hacer carrera como doble de cine, el dinero que ganó lo empleó en labrarse una carrera en salto de natación. “Quería tirarme por un jodido acantilado y lanzarme en paracaídas como ‘The Spy Who Loved Me’”, dijo.

El salto al cine

El salto del agua a las cámaras no fue instantáneo. Antes, regresó a la venta de productos en las esquinas de Londres e hizo sus pinitos en el modelaje de la mano de French Connection. Pero Ritchie vio en él y su ocupación diurna a uno de sus personajes de “Stock and Lock and Two Smoking Barrels” y le propuso trabajar con él.

Tras participar en el siguiente proyecto de Ritchie, Statham fue hilando otros títulos con los que se empezó a labrar la carrera de actor de acción de la que goza hoy en día.

Entre sus películas más conocidas están “The Transporter” y sus dos secuelas, “The Italian Job”, “Collateral”, “Crank” y “Crank High Voltage”, “War”, “The Mechanic” y “Mechanic: Resurrection”, “Fast and Furious 6”, “Furious 7” y “The Fate of the Furious”, entre otras. Su trabajo más reciente es “Wrath of Man”, estrenada este año y, de nuevo, con Ritchie a los mandos.

“¡Ah! Esas etiquetas, las cosas de las que a los medios les gusta pintarte, realmente no me fijo en ellas. Me veo a mí mismo como un tipo bastante estándar, de verdad. Mantengo a muchos de mis amigos cerca de mí y creo que eso mantiene mis pies en el suelo”, dijo a la revista Men’s Health en 2019, cuando en una pregunta el periodista mencionó que si pidiesen a alguien que pensase en un tipo duro probablemente pensarían en Statham.

El actor tiene fama de ser muy discreto respecto a su vida privada. Desde 2010 mantiene una relación con la modelo inglesa Rosie Huntington-Whiteley, con quien tuvo su primer hijo, Jack Oscar Statham, en 2017, y con quien espera ya el segundo.