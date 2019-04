Javier Bardem: “La extrema derecha nunca va a tener mi miedo”

FRANCIA. El actor Javier Bardem ejerció este lunes de embajador del cine español en el Festival de Nantes con un buen humor que no dio la espalda a la actualidad política: “La extrema derecha no va a tener nunca mi miedo”, dijo a menos de un mes de las elecciones generales en España.

“No van a tener nunca mi miedo, que es en lo que se basa su política y su discurso, en crear miedo para crear la necesidad de un grupo como ellos, que promete de una manera populista tener la solución (...) Ha sido siempre así, la historia lo ha demostrado durante tantos años”, añadió.

Bardem acudió a Nantes homenajeado por el Festival de Cine Español de esa ciudad del noroeste francés, que en esta 29 edición, que se clausurará el 7 de abril, le ha permitido elegir diez de sus películas y encontrarse con público y prensa para hacer balance de su trayectoria.

“No Country for Old Men”, que le valió un Óscar al mejor actor secundario; “Los lunes al sol”, “Todos lo saben” o “Vicky Cristina Barcelona” fueron algunas de las elegidas como síntesis de una carrera por la que dice sentirse muy agradecido.

“Son muchos años y mucha gente muy talentosa que de pronto decidió por la razón que fuera confiar en mí. (...) Todo lo que tenga un trasfondo social, algo que deje un poso de reflexión sobre algo, me gusta, pero también hacer ‘Pirates of the Caribbean’ y saber que haces un malo de cuento para que los chavales se lo pasen bien”.

Habla con la seguridad de saberse un privilegiado, pero sin haber perdido la ilusión por una profesión que, en su opinión, cuando se convierte en un trabajo pierde la esencia del juego.

“Me da sustito siempre ir a rodar y pensar que tengo que sacar adelante un personaje del cual mucho está escrito pero otro mucho hay que inventárselo, imaginarlo y hacerlo orgánico, presente, real. Pero esa excitación, ese miedo, es el que hace que esto sea siempre una aventura maravillosa”, recalcó.

En su futuro inmediato está encarnar a Stilgar, líder de la tribu de los Fremen en “Dune”, la nueva versión de la novela de Frank Herbert que prepara el director canadiense Denis Villeneuve con un reparto en el que figuran otros grandes nombres como Timothée Chalamet, Óscar Isaac o Charlotte Rampling.

Bardem dice que no tiene fronteras en su oficio y, aunque la etiqueta de embajador de la cinematografía española le parece “demasiada responsabilidad”, añadió en su presentación a los medios que está muy orgulloso de su país.

Orgulloso “porque sé las condiciones en las que se hace, empezando por una absoluta falta de interés por parte de las instituciones y con un muy esquinado apoyo popular”, dijo un actor que ha aprendido a lidiar con las críticas que su posicionamiento público le ha valido.

“La crítica va a estar siempre ahí, igual que el elogio. (...) Hay que darle a las dos la misma importancia, que es ninguna, en el sentido de que uno tiene que saber lo que hace y por qué lo hace, más allá de que guste más o guste menos. Eso se llama sentido común”, concluyó.