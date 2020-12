$!Jennifer Connelly, los 50 años de la actriz discreta

Entró en el mundo del cine de mano de Sergio Leone con solo 14 años en “Once upon a time in America”. Jennifer Connelly ha trabajado a las órdenes de Dario Argento, Darren Aronofsky o Ang Lee y ha ganado varios premios de gran prestigio como un Óscar y un Globo de Oro. Discreta en su vida personal, de apariencia seria y misteriosa, la actriz de “Top Gun” cumple 50 años.

Foto: Foto de Connelly con el Óscar que recibió. FOTO EFE/EPA PHOTO/MIKE NELSON

“Comencé a trabajar a los diez. Ciertamente creo que me volví menos despreocupada, más precoz”, comentó la actriz al respecto.

Sus primeros trabajos fueron como modelo de publicidad en periódicos y revistas. Después se movió a publicidad televisiva y, en 1984, le llegó su gran oportunidad.

De mano de Sergio Leone, dio vida a Deborah Gelly en un pequeño papel en “Once upon a time in America”, una película sobre como dos amigos judíos se convierten en mafiosos en plena Ley Seca, a principios del siglo XX, en los suburbios de Manhattan.

“Tengo un pequeño bloqueo sobre cómo sucedió”, dijo a Vanity Fair en 2002 sobre su inicio en la interpretación.

“No lo estoy ocultando intencionadamente, honestamente. Recuerdo lo que hice, en su mayor parte, pero no sé por qué. No tenía aspiraciones, no tenía carteles de películas en mi habitación, no era fan de las películas. Me gustaba Evel Knievel y los animales. Y me gustaba la ciencia y el inglés”, añadió.

Un año después se convirtió en la protagonista de “Phenomena”, dirigida por Dario Argento. Aunque la película tuvo una aceptación positiva en Europa, no llegó ampliamente al público estadounidense.