$!Jennifer López, logra nominación a los premios Spirit del cine independiente

La hispana se enfrentará en este apartado a Taylor Russell ('Waves'), Zhao Shuzhen ('The Farewell'), Lauren 'Lolo' Spencer ('Give Me Liberty') y Octavia Spencer ('Luce').

Por su parte, la cinta peruana 'Retablo', del realizador Álvaro Delgado-Aparicio, y el filme brasileño 'A Vida Invisível', del director Karim Aïnouz, fueron nominadas al galardón a la mejor película internacional.

'Retablo' y 'A Vida Invisível' se verán las caras con 'Parasite' (Corea del Sur), que es uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2019.

Al Spirit a la mejor película internacional también serán aspirantes las francesas 'Les Miserables' y 'Portrait de la jeune fille en feu' y la británica 'The Souvenir'.

Además, el cineasta estadounidense de origen latino Rashaad Ernesto Green recibirá el galardón Someone To Watch Award y optará con su cinta 'Premature' al premio John Cassavetes al mejor largometraje hecho con un presupuesto menor al medio millón de dólares.

Por otro lado, el Spirit a la mejor película tendrá como nominadas a 'A Hidden Life', 'Clemency', 'The Farewell', 'Marriage Story' y 'Uncut Gems'.

El premio a la mejor ópera prima se decidirá entre 'Booksmart', 'The Climb', 'Diane', 'The Last Black Man in San Francisco', 'The Mustang' y 'See You Yesterday'.

Por otro lado, Robert Eggers ('The Lighthouse'), Alma Har'el ('Honey Boy'), Julius Onah ('Luce'), Lorene Scafaria ('Hustlers') y Benny Safdie y Josh Safdie ('Uncut Gems') son los candidatos a mejor director.

Renée Zellweger ('Judy'), Alfre Woodard ('Clemency'), Mary Kay Place ('Diane'), Elisabeth Moss ('Her Smell'), Hong Chau ('Driveways') y Karen Allen ('Colewell') fueron nominadas a la mejor actriz.

Y el premio al mejor actor contará como candidatos con Robert Pattinson ('The Lighthouse'), Adam Sandler ('Uncut Gems'), Kelvin Harrison Jr. ('Luce'), Chris Galust ('Give Me Liberty') y Matthias Schoenaerts ('The Mustang').

La 35 edición de los Spirit se celebrará en Santa Mónica (EE.UU.) el 8 de febrero de 2020, justo un día antes de que se entreguen los Óscar. EFE