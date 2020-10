$!Jennifer López y Armie Hammer unirán amor y acción en “Shotgun Wedding”

“Ambos son actores increíblemente divertidos que también cumplen en la acción, pero lo que diferencia a esta película es la manera en la que su contagiosa química domina la pantalla. No puedes quitar los ojos de ellos”, añadió.

Mark Hammer y Liz Meriwether firmarán el guion de esta cinta.

Tras arrasar entre la crítica y el público con Hustlers (2019) y deslumbrar al mundo junto a Shakira en el espectáculo de la Super Bowl de la NFL del pasado febrero, López estrenará en 2021 en San Valentín la comedia romántica 'Marry Me' junto a Maluma y Owen Wilson.

En el futuro, la estrella hispana también tiene previsto meterse en la piel de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en la película 'The Godmother'.

Por su parte, Hammer, que brilló junto a Timothée Chalamet en 'Call Me by Your Name' (2017), acaba de presentar en Netflix y junto a Lily James una nueva versión de 'Rebecca', la novela de Daphne du Maurier que ya había sido adaptada en 1940 en la clásica cinta homónima de Alfred Hitchcock.