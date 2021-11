$!Joaquín Cosío, el actor rudo más entrañable del cine mexicano

“Me gusta mucho la gente”, confiesa el popular actor mexicano Joaquín Cosío en entrevista con Efe, y asegura que esa podría ser la razón por la cual el público lo ha abrazado a pesar de ser un hombre fornido y acostumbrado a tener personajes de moral cuestionable.

“Yo tengo un gusto por el público. Me gusta la gente y tal vez eso puede hacer que se note en la pantalla o que la gente pueda reconocerlo, (...) pero no hay mayor intención en mis personajes que cumplir con un trabajo y hacerlo lo más verosímil posible”, dice este jueves Cosío (Tepic, 1962) en entrevista.

Un narcotraficante, un luchador violento, un general que vela por sus propios intereses, han sido algunos de los personajes que ha interpretado en la pantalla grande con los que ha construido una exitosa carrera en México y el extranjero.

“Me ha tocado la suerte de hacer personajes ambiguos y un poco contradictorios, por un lado son personajes rudos, pero que tienen un gran corazón”, cuenta el actor, quien encarnó al violento narco Cochiloco en la película “El infierno” (2010).

POP, UN PERSONAJE DIFERENTE Y CON CAUSA

Pero esa ambigüedad se desdibuja en la serie “Gentefied”, de la plataforma Netflix, con su personaje de Pop, o Casimiro, pues la balanza se desnivela cuando de este hombre destaca por su “bondad, generosidad y dulzura”.

“Yo tengo una cara muy singular, de maleante, que me ha hecho hacer personajes distintos. Pero Pop no tiene nada que ver con eso y precisamente eso me ha permitido abrir mi gama como actor y mostrar que dentro de mis posibilidades dramáticas hay un personaje como él”, dice Cosío.