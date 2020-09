$!John Cena y James Gunn preparan una serie de 'Suicide Squad' en HBO Max

Con John Cena como protagonista y James Gunn como guionista y director, el personaje de Peacemaker de las historias de 'Suicide Squad' desembarcará en la televisión con una serie de HBO Max.

'La serie 'Peacemaker' es una oportunidad de hurgar en los problemas mundiales de la actualidad a través de la mirada de este superhéroe/supervillano que también es el mayor imbécil del mundo', dijo Gunn en un comunicado.

Gunn, quien triunfó con Marvel en las cintas de 'Guardians of the Galaxy' (2014 y 2017), fue el cineasta escogido por Warner Bros. para relanzar la adaptación cinematográfica de 'Suicide Squad', que en 2016 llegó a los cines con una cinta de David Ayer que protagonizaron Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto y que, pese a sus decepcionantes críticas, recaudó 747 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque resulte un poco confuso, la película de Gunn, titulada 'The Suicide Squad' y que se estrenará en agosto de 2021, mezclará nuevos actores como Idris Elba, John Cena o los latinos Juan Diego Botto y Joaquín Cosío con otros intérpretes que aparecieron en la cinta anterior como Margot Robbie o Viola Davis.

De ahí que la nueva serie 'Peacemaker' surja de la trama de esta película todavía sin estrenar.