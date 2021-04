$!Johnny Depp: 'Creo que los fotógrafos se dejan parte del alma en cada foto'

A pesar de la confusión de algún espectador, las escenas en las que Smith aparece junto a enfermos de la tragedia eran actores profesionales maquillados y no pacientes reales o víctimas.

Deep ilustró ese proceso de investigación como el del 'arqueólogo que va excavando hasta llegar a un tesoro valioso' y reconoció que fue 'una gran responsabilidad, no solo por la vida que tuvo Smith, sino también por el legado que nos ha dejado a todos'.

Depp comentó que 'el 99 % de los actores que aparecen no son profesionales, pero se tomaron en serio su participación y el resultado fue muy orgánico. Marlon Brando ya lo dijo: cualquiera puede llegar a ser actor'.

Sobre Smith, Depp destacó que la tragedia vivida por el fotoperiodista en Japón nació de su sufrimiento: 'Ya desde las pinturas rupestres había una necesidad de explicar una historia; y lo mismo pasa con las adicciones, tienes como una caja de herramientas para hablar de una historia desde tu propia verdad, algo que le ha pasado a artistas y escritores'.

Puso como ejemplo al pinto Vincent Van Gogh, que 'era una persona infeliz, que se consumía, y eso hacía que tuviera que automedicarse', o el escritor Charles Baudelaire, que tomaba 'opio, hachís o bebía alcohol. Eugene Smith no habría llegado a ser quien fue si no hubiera sido por el dolor que vio y experimentó, aunque, evidentemente, no necesariamente se tiene que sufrir para producir arte'.

Preguntado por la pandemia de coronavirus, Depp ve 'algo positivo': 'Donald Trump ya se ha ido (de la presidencia de EE.UU.), era como una espina clavada no solo en Estados Unidos, sino en todos los países; era un hombre equivocado ya antes de ser elegido, como un albatros sobrevolando sobre todos nosotros'.

No se atrevió a decir que detrás de la tragedia de Miramata o del covid haya fuerzas del mal, diabólicas, pero, recordó, 'existen grandes corporaciones industriales que quieren ganar dinero a todo precio'.

Del coronavirus Depp extrae que, 'además del odio y del mal, en el mundo también hay amor, preocupación, como han demostrado los médicos y las enfermeras en la pandemia, dispuestos como aquellos que se lanzan para salvar a otra persona de un disparo'.

Para la ambición, agregó, 'tiene que haber un monstruo, que es el consumidor', pero Depp quiere pensar que 'como siempre, la verdad y la luz triunfarán sobre la oscuridad'.