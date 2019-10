$!'Joker' vuelve a ser líder superando por los pelos a 'Maleficent'

Con la dirección de Joachim Rønning ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista, 'Maleficent: Mistress of Evil' relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).

El tercer puesto fue para la película de animación 'The Addams Family', que se embolsó 11,7 millones.

La siniestra pero muy divertida familia Addams vuelve a la gran pantalla con esta cinta de animación de los realizadores Conrad Vernon y Greg Tiernan que ha contado, para su doblaje en versión original, con las voces de Charlize Theron, Chloe Grace Moretz y Óscar Isaac.

En el cuarto lugar se situó la disparatada y apocalíptica comedia 'Zombieland: Double Tap' con 11,6 millones.

Con Rosario Dawson y Zoey Deutch como refuerzos para un gran reparto, esta continuación de 'Zombieland' (2009) presenta a Wichita (Emma Stone) y Columbus (Jesse Eisenberg) viviendo en pareja junto a Tallahassee (Woody Harrelson) y Little Rock (Abigail Breslin), quienes han desarrollado una particular y cercana relación casi de padre e hija.

Por último, la película de terror 'Countdown' consiguió 9 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla.

Con una premisa que recuerda a la exitosa saga 'Final Destination', 'Countdown' plantea un futuro en el que una aplicación es capaz de predecir los años, meses y días que le queda a cada persona antes de fallecer.

El problema para la joven protagonista de esta cinta es que la aplicación asegura que solo tiene tres días más de vida. EFE