$!José María Cabral dice no le va a bajar a los contenidos virales

Primero se ‘burló’ de forma sarcástica del ministro de Interior y Policía Monchy Fadul cuando el funcionario afirmó que el artículo que prohibe la reelección “no es una modificación constitucional sino eliminar un párrafo”, luego viajó al pasado y conversó con Joaquín Balaguer en parodia sobre la reelección y hasta respondió al “chiste” de Jimmy Kimmel sobre comparar a República Dominicana con Siria, ahora el cineasta José María Cabral ha visto en estos contenidos virales y originales una forma de llegarle a la gente.

José María Cabral tiene un fin mayor, y es buscar que los ciudadanos se involucren en los temas políticos y se va mas lejos: afirma que no le va a bajar.

El joven aseguró que esta generación está cansada del discurso político de antaño, “del político caudillista, del monólogo de siempre... Eso, y nada mas, es lo que me motiva haberme convertido en un ciudadano político participativo”.

A continuación su mensaje íntegro:

“Estoy decidido fervientemente a seguir aportando con mi estilo de comunicación y de llegarle a la gente lo que estoy haciendo, llevando el mensaje de que en esta generación estamos cansados del discurso de antaño, del político caudillista, del monólogo de siempre, de seguir en lo mismo. Necesitamos recomponernos, renovarnos y reinventarnos como sociedad.

Empezó en Instagram y puede que no termine sólo en redes (¡estén atentos!). Habrán sancochos, hamburguesas, máquinas de tiempo, entrevistas y mucha merma. Mi objetivo no es simpatizar con todos, pero sí crear discusión sin ofensas (al menos que sean muy sensibles) y con absoluta imparcialidad. Fijar posiciones compromete. Y yo estoy en compromiso total pro diálogo, antesala necesaria para el debate que le ha de seguir. Eso, y nada mas, es lo que me motiva haberme convertido en un ciudadano político participativo. #MeQuitéPra”.