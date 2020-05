Josh Gad, la voz de Olaf en "Frozen", será un astronauta para Roland Emmerich

El actor Josh Gad, popular por ser la voz de Olaf en "Frozen", cambiará completamente de registro para interpretar a un científico espacial en la próxima película de ciencia-ficción de Roland Emmerich, director de "Independence Day" (1996) y "Godzilla" (1998). Según una exclusiva publicada este martes por The Hollywood Reporter, la cinta se titulará "Moonfall" y su argumento contará cómo la humanidad intenta evitar un desastre inminente después de que la Luna salga de su órbita y se dirija directamente hacia la Tierra.

El papel de Gad será el de un científico brillante pero caótico que identifica antes que nadie la nueva dirección de la Luna y trata de cambiar su curso para salvar a la humanidad. Esta cinta será el próximo proyecto de Emmerich, un director alemán afincado en EE.UU. que ha hecho de la catástrofe su sello de identidad tras dirigir cintas como "Independence Day" (1996), "Godzilla" (1998) y "The Patriot" (2000).

El año pasado, el cineasta estrenó "Midway", una cinta de acción sobre la batalla de Pearl Harbor que recibió un éxito moderado en taquilla a pesar de contar con reparto coral de estrellas compuesto por Nick Jonas, Darren Criss, Luke Evans y Dennis Quaid. Por su parte, Gash volvió a dar vida al carismático Olaf en "Frozen 2" y en una serie de cortos centrados en su personaje que Disney ha lanzado durante la actual pandemia del coronavirus.

El actor también podría protagonizar la nueva versión del clásico del cine familiar "Honey, I Shrunk the Kids" (1989), en la que encarnaría al hijo ya adulto del científico de la película original, quien, siguiendo las torpezas de su padre, también encogería a sus niños. Además, durante el confinamiento Gad ha iniciado una serie en internet llamada "Reunited Apart" en la que organiza encuentros virtuales con los repartos de cintas clásicas como "The Goonies" (1985) y "Back to the Future" (1985).