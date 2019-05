$!Kechiche provoca por provocar en Cannes

Como también se negó a hablar sobre los comentarios de si es amable o cruel con los actores de sus películas, no quiso explicar su filme y dijo que “Mektoub, My Love: Intermezzo” no tiene créditos al final -el filme se cierra en negro con la canción “Yes sir, I can boogie”, de fondo- porque quizás aún añada más escenas.

Un tono crispado que dominó una rueda de prensa en la que estuvieron ausentes dos de los actores principales de la película, Ophélie Bau y Roméo De Lacour, que sí estuvieron anoche en la proyección de gala del filme, aunque la actriz abandonó la sala antes de finalizar la proyección.

Tampoco hubo explicaciones para la ausencia de los actores por parte del director y el resto de los intérpretes permanecieron silenciosos y serios a su lado.

Mientras, Kechiche contestaba a veces desganado y a veces impreciso las preguntas de la prensa, señalaba que se ha inspirado en los colores de Picasso para su película y aseguraba que no le molesta que los espectadores se salgan de sus películas.

“A partir del momento en el que hay una experiencia nueva no todo el mundo esta abierto a esta experiencia, no todo el mundo es sensible a la mirada que yo lanzo sobre los otros”, precisó.

Y frente a las críticas por la sucesión de planos de los cuerpos de las jóvenes protagonistas, dijo que ha querido filmar “el amor, la ternura, la sublimación del deseo, para captar su energía metafísica”.

Una película que continúa la historia donde la dejó en “Mektoub, My Love: Canto Uno” (2017). En el mismo verano de 1994, en Sète (al sur de Montpellier), donde un grupo de jóvenes, muchos de ellos de origen árabe, tienen un sentido de amistad y de fraternidad que hoy se ha perdido en el nuevo siglo, “en un mundo lleno de conflictos y con la sociedad dividida”, en palabras de Kechiche. EFE/Alicia García de Francisco