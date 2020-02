Kirk Douglas, la estrella que nunca ganó un Óscar como actor

Kirk Douglas fue sin duda uno de los mayores iconos de Hollywood, pero la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le dio la espalda hasta en tres ocasiones en las que fue candidato como mejor actor al Óscar, premio que finalmente recibió a título honorífico en 1996.

Su primera nominación le llegó con la historia de boxeo 'Champion' (1949), aunque la estatuilla fue a parar a Broderick Crawford por 'All the King's Men' en una edición en la que también aspiraban al premio Gregory Peck por 'Twelve O'Clock High' y John Wayne por 'Sands of Iwo Jima'.

La segunda tentativa fue gracias al implacable análisis de la industria del cine desde su interior en 'The Bad and the Beautiful' (1952), aunque el trofeo se lo llevó Gary Cooper por 'High Noon' frente a otros nombres como Marlon Brando ('Viva Zapata!') o Alec Guinness ('The Lavender Hill Mob').

'Lust for Life' (1956), dando vida al pintor Vincent Van Gogh, tal vez le brindó la más clara ocasión de alzarse con la figura dorada.

Sin embargo, Yul Brynner se impuso con 'The King and I' en el año que vio una candidatura póstuma para James Dean por 'Giant' y una nominación para Laurence Olivier, su futuro compañero de reparto en 'Spartacus', por 'Richard III'.

A pesar de esos reveses, Douglas, con 79 años, recogió orgulloso el Óscar honorífico que le entregó la institución décadas después de que el actor ofreciera sus mejores trabajos. Y lo hizo apenas dos semanas después de haber sufrido una trombosis que le afectó el habla.