$!La Academia de Hollywood se fija en los latinos para su programa Gold Rising

'Fue algo que no lo podía creer, simplemente. Dije: 'Tiene que haber algún error. ¿Realmente me está pasando esto en la Academia?' Es algo verdaderamente increíble'.

'Siento que ahora es un momento perfecto para estar en la industria con un 'background' cultural diferente', indicó.

EL SELLO DE LA ACADEMIA

Dos años después de haber formado parte de Gold Rising 2019, Felipe Vargas todavía saborea la ilusión de su primer día ahí.

'Lo recuerdo como uno de los mejores días de mi vida. Nos llevaron a Walt Disney Animation Studios, Paramount, Warner Bros... Yo quería hacer películas desde que era niño así que el Felipe de diez años habría estado súper sorprendido de escuchar todo lo que acabé haciendo ese verano', contó.

Guionista y director, este colombiano que creció en Florida y que estudió en University of Southern California (USC) aseguró que con Gold Rising uno siente 'que las puertas de Hollywood se abren'.

'El mentor que me asignaron (y que sigue apoyándoles después del verano) me ayudó mucho en mi carrera a conseguir representación como director. También me enseñó cómo funciona la industria en cosas que uno no aprende en la universidad: cómo unirse a proyectos, cómo funcionan los estudios... Es como entrar y mirar desde dentro cómo funcionan todas esas conexiones', apuntó.

Vargas también insistió en que en el programa no solo conoces 'a la gente top' del sector sino también a compañeros y 'gente de tu nivel que va a subir contigo'.

Así, este amante de la fantasía, el terror y el realismo mágico defendió que el programa fue clave para que haya acabado trabajando para grandes compañías multimedia como Disney Channel, Amazon o Sony.

'Lo que me interesa a mí es que la diversidad se vea en películas de horror, de fantasía, de crímenes... Que se vean esas historias no solo en dramas de inmigración', cerró.