$!La actriz asesinada por un fan que estuvo a punto de protagonizar “Pretty Woman”

Fue después de verla compartiendo cama con un hombre en la película Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, que Bardo actuó sobre sus impulsos. Contrató a un detective privado para descubrir dónde vivía, consiguió un arma y fue a buscarla. Viajó tres veces a Los Angeles hasta que logró localizarla, preguntando a vecinos y transeúntes para corroborar la dirección. Tocó a su puerta y Rebecca contestó cuando se estaba preparando para asistir a un casting para El Padrino III.

Sucedió el 18 de julio de 1989, cuando Rebecca tenía apenas 21 años y un futuro prometedor por delante. Además de Mi hermana Sam, había aparecido en otras producciones como la película Radio Times (1987) u Out of time (1988), así como The end of innocence, que se estrenó de manera póstuma. Y justo al morir, no solo se preparaba para sorprender a Francis Ford Coppola, sino que había sido una de las favoritas de Garry Marshall para el papel de Vivian. De haberlo conseguido, hubiera sido su primer papel protagonista en la gran pantalla.

La historia es poco conocida y no existen detalles sobre su casting, si ella rechazó el papel o si el director al final la descartó. Sí se sabe que fue una de las candidatas con la misma edad de Julia Roberts por entonces, aunque Marshall también ofreció el papel a Meg Ryan, Michelle Pfeiffer y Daryl Hannah, quienes lo descartaron por no estar satisfechas con la historia. El rodaje comenzó una semana después del asesinato, por lo que damos por sentado que Marshall la habría descartado o Rebecca habría rechazado la oferta antes de morir.

El crimen de Rebecca marcó un antes y un después en la legislación de Estados Unidos que dio paso a un endurecimiento de las leyes en lo que compete a la protección de la identidad de las personas. Demasiado tarde para Rebecca cuyo futuro quedó truncado.

Bardo fue arrestado al día siguiente del asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Actualmente tiene 49 años y cumple su condena en la prisión estatal de Avenal, en California.