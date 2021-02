$!La actriz Victoria Abril, contra las vacunas y el confinamiento por COVID-19

'Si ves la tele y no sales te crees que la gente está muriendo por las calles, pero la gente está muriendo como cada año, el año 2020 no ha tenido más muertos que el 19, ¿donde está la pandemia?', se preguntó.

'Todo esto es para confinarnos y alienar nuestros derechos y libertades fundamentales y convertirnos en esclavos y en cobayas', ha insistido, 'y para que Amazon gane en dos meses de epidemia todo el dinero que nos ha dado la UE para pasarla'.

El Feroz de Honor que Victoria Abril recogerá el 2 de marzo en Madrid reconoce una trayectoria que comprende casi un centenar de películas y una veintena de series de televisión y que comenzó muy joven, con apenas 15 años, junto a Sean Connery y Audrey Hepburn en 'Robin y Marian'.

Suma en total nueve nominaciones a los premios Goya del cine español y logró la estatuilla como mejor actriz protagonista con 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' (1995), de Agustín Díaz Yanes, que asimismo le valió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

A Almodóvar lleva años pidiéndole que la vuelva a llamar. 'Cada vez que le veo le digo 'Pedro, que se me pasa arroz'', señaló, 'pero no, el amor no se puede pedir ni comandar por internet, tráigame dos kilos de amor, no se puede'.