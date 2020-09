$!La animación se adapta a la pandemia con una búsqueda virtual de socios

París, 14 sep (EFE).- El sector de la animación europea resurge esta semana con nuevas soluciones para afrontar las restricciones surgidas con la pandemia y celebra de forma virtual su foro de coproducción Cartoon Forum, organizado anualmente en la ciudad francesa de Toulouse.

Este lunes hubiera tenido lugar la tradicional cena de recepción, que ha sido anulada, por lo que esta 31 edición comenzará oficialmente mañana, con 80 nuevos proyectos de series que hasta este jueves intentarán acelerar su financiación y producción.

Los distribuidores, potenciales socios y representantes de canales de televisión y plataformas se darán cita este año en la web del Cartoon o en su aplicación, con una agenda de presentaciones y citas en línea que quiere emular al máximo la fuerza de los anteriores encuentros en persona.

Esos 80 proyectos, de 22 países europeos, suman 445 horas de animación y un presupuesto total de 327,2 millones de euros (unos 387,5 millones de dólares). Unas cifras similares a las del año pasado, que reflejan que el sector ha aguantado bien el impacto de la crisis sanitaria.

'Ha sido un periodo en el que festivales y mercados como los de Annecy o Cannes se han anulado, pero la gente de la animación ha seguido trabajando en sus casas. Aunque podamos retomar la actividad, los próximos años serán duros', explica a EFE la directora general de CARTOON, Annick Maes.

Francia, con 31, es el país con mayor número de proyectos, seguida por Irlanda (8) y por España y Dinamarca, con otros seis cada uno. Aunque el público infantil (39 %) y el preescolar (35 %) se mantiene como audiencia predominante, hay oferta igualmente para los jóvenes adultos, como la española 'Topos'.

En este 2020 se empieza a perfilar un cambio: 'Hay muchos más personajes femeninos, muchas protagonistas, como 'Princess Arabella', que no es una princesa típica, y al mismo tiempo muchos temas sobre la diversidad, sobre aceptar las diferencias, y sobre valores como la solidaridad', señala Maes.

Además, una veintena de proyectos son adaptaciones de cómics, libros e incluso películas en imagen real, como 'Open Bar' o 'Zombillenium'.

Cartoon Forum no es un escenario exclusivo para producciones europeas. Seis países de fuera de la región están presentes en calidad de coproductores; es el caso de Argentina y Uruguay, que presentan con la francesa Autour de Minuit la serie 'Two little birds'.

La evolución de la situación sanitaria tanto en Francia como en el extranjero marcará la organización de los próximos eventos previstos por CARTOON, la Asociación Europea de Cine de Animación, que tiene su sede en Bruselas.

Entre ellos, Cartoon Springboard, plataforma para la promoción de nuevos talentos prevista del 27 al 29 de octubre en la ciudad española de Valencia, y Cartoon Business, conferencia sobre los retos empresariales del sector en la próxima década, y organizada entre los próximos 9 al 11 de diciembre en Las Palmas de Gran de Canaria (también en España). EFE