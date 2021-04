$!La diversidad dice presente en el camino a los Óscar 2021

La diversidad se abre paso en la meca del cine poco a poco a base de talento, esfuerzo y lucha. También en los premios.

La meca del cine y su industria ha sido históricamente un lugar dominado por hombres blancos.

Pero, poco a poco, a base de esfuerzo, talento, lucha y también gracias a la denuncia y movilización social se va abriendo poco a poco a la diversidad.

Aún queda camino por delante, pero hoy hay más referentes que ayer con los que identificarse y la esperanza de que sean cada vez más. Las nominaciones de los Director Guild of America (DGA) incluyeron a dos mujeres entre los nominados al logro excepcional como director y a tres candidatos de color entre los directores noveles candidatos.

Recientemente se ha dado a conocer la lista de las nominaciones a los premios de cine más famosos, que se entregarán dos semanas después de los DGA.

“Los Óscar nominan a la lista de actores más diversa de la historia, incluido el primer actor asiático-estadounidense”, tituló Variety.

Entre los candidatos a llevarse la estatuilla a mejor dirección para los Óscar, al igual que los DGA, hay dos mujeres, Emerald Fennell, por “A promising Young Women”, y Chloé Zhao, por “Nomadland”.

Zhao, china-estadounidense, consiguió el Globo de Oro a mejor dirección recientemente y se convirtió en la primera mujer asiática en hacerse con el galardón.

La cinta cuenta la historia de una mujer que tras perderlo todo en la crisis, decide emprender un viaje y vivir como una nómada moderna.

“Para mí, Nomadland es un peregrinaje a través del dolor y la sanación”, dijo al recibir el premio que, señaló, era para todos aquellos “que han pasado por este difícil y hermoso viaje en algún momento de sus vidas”.

Zhao está nominada además a mejor guion adaptado, mejor montaje y mejor película.

9 personas de color, entre actrices y actores, nominados

Fennell y Zhao comparten nominación con Lee Isaac Chung, el director estadounidense cuyo último trabajo, “Minari”, inspirado en los recuerdos de su infancia, ganó el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.

“Minari” se trata de una familia. Es una familia que intenta aprender a hablar un idioma propio. Es más profundo que cualquier idioma estadounidense y cualquier idioma extranjero.

Es un idioma del corazón”, dijo tras recibir el galardón. La lista la completan David Fincher por “Mank” y Thomas Vinterberg, director danés, por “Druk”.

En esta edición, nueve actores y actrices de color han sido nominados por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en diferentes categorías.

En las categorías femeninas, las actrices blancas siguen siendo mayoría entre las nominadas.

En mejor actriz principal, las actrices negras, Viola Davis, por “Ma Rainey's Black Bottom” y Andra Day, por “The United States vs. Billy Holiday”, comparten candidatura con las blancas, Vanessa Kirby, por “Pieces of a woman”; Frances McDormand, por “Nomadland” y Carey Mullingan, por “A promising Young woman”.

En mejor actriz de reparto, Yuh-Jung Young es la primera intérprete coreana nominada en esta categoría.

En las categorías masculinas, no obstante, se invirtió la tendencia. Entre los nominados a mejor actor principal está Riz Ahmed, británico con orígenes pakistaníes, por “Sound of Metal”; Steven Yeun, el primer estadounidense asiático en ser nominado, por “Minari”; y Chadwick Boseman, actor afroamericano fallecido en 2020, por “Ma Rainey's Black Bottom”.

Anthony Hopkins, por “The Father”, y Gary Oldman, “por Mank”, cierran la lista que por primera vez en la historia no es mayoritariamente blanca.

Una realidad que se traslada también a las nominaciones a mejor actor de reparto.

En esta categoría compiten Leslie Odom Jr por “One night in Miami”; Lakeith Standfield y Daniel Kaluuya, por “Judas and the Black Messiah”; Sacha Baron Cohen por “The trial of the Chicago 7” y Paul Raci, por “Sound of Metal” cierran el elenco.

“Es otra oportunidad para abrir la boca y decir una verdad realmente fundamental sobre Hollywood, este negocio y, realmente, Estados Unidos”, dijo Davis a Variety.

“Si volver por cuarta vez a los Óscar me convierte en la actriz negra más nominada de la historia, eso es testimonio de la gran falta de material que ha habido para los artistas de color”, añadió.