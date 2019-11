$!La fórmula de humor de Raymond y Miguel se repite en “Los Leones”

Los Leones

Ozuna

Hermandad

Los comediantes, que más que amigos, ya se consideran hermanos, continuamente se manifiestan su admiración y apoyo mutuo, pero eso no significa que no busquen la manera de apoyarse tratando de reforzar las debilidades del otro, así lo confesó Miguel. “No creo que yo me canse de verlo, tenemos una química que cuando uno está de ánimo estamos el uno para el otro para velar que todo salga bien. Si el compadre se la come, entonces yo me la comí y viceversa”.

A propósito de escenario político que se vive en el país, ambos comediantes descartaron participar en la política y resaltaron que se necesita poner orden y seguir la voluntad de Dios, pues entienden que el país no va por buen camino.