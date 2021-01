$!La serie The Lord of the Rings se situará miles de años antes del Hobbit

La serie sobre el mundo de "The Lord of the Rings", producida por el español J.A. Bayona para Amazon Studios, se situará 'miles de años antes' de los eventos narrados en "The Hobbit" y en la historia de J.R.R.Tolkien que se convirtió en una trilogía para el cine.

Las dos obras de Tolkien se desarrollan en la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media y la serie retrocede hasta la Segunda Edad, en la era donde 'fueron forjados grandes poderes', según han señalado fuentes de Amazon Prime Video a EFE.

Una época 'en la que reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, en la que héroes poco probables se pusieron a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos y en la que el villano más grande de todos los que salieron de la imaginación de Tolkien amenazaba con cubrir al mundo de oscuridad'.