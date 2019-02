Lady Gaga y Bradley Cooper cantarán “Shallow” en los Óscar

Lady Gaga y Bradley Cooper, los protagonistas de “A Star is Born”, se subirán al escenario de los Óscar el próximo día 24 para interpretar “Shallow”, la canción de esa película nominada a los premios de la Academia de Hollywood.

Así lo anunció la propia institución a través de Twitter con un sucinto mensaje: “Cooper. Gaga. Shallow. #Oscars”.

Horas antes, la organización dijo que Gillian Welch y David Rawlings interpretarán el tema nominado “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings”, perteneciente a “The Ballad of Buster Scruggs”.

Previamente, se había anunciado que “The Place Where Lost Things Go”, de la cinta “Mary Poppins Returns”, sería interpretada por un invitado sorpresa, y que Jennifer Hudson actuará defendiendo al canción “I’ll Fight”, del documental “RBG” y escrita por Diane Warren.

Se espera que “All the Stars”, de la cinta “Black Panther”, sea también incluida en la ceremonia de los Óscar, pero aún no se ha anunciado oficialmente.

“Roma”, de Alfonso Cuarón, es la gran favorita para la ceremonia de los Óscar con un total de diez candidaturas, las mismas que “The Favourite”, de Yorgos Lanthimos.

La estatuilla a mejor película la disputarán “BlacKkKlansman”, “Black Panther” -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite”, “Green Book”, “Vice”, “Roma” y “A Star is Born”. EFE