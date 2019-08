$!Las aventuras infantiles y muy latinas de Dora animan la cartelera de EE.UU.

Las aventuras infantiles y muy latinas de “Dora The Explorer” animarán la cartelera estadounidense el próximo fin de semana, en el que también se estrenarán otras películas como “Scary Stories to Tell in the Dark” o “The Kitchen”.

La actriz estadounidense de origen peruano Isabela Moner da vida a la famosa y valiente exploradora en “Dora and the Lost City of Gold”, cinta de James Bobin (”Alice Through the Looking Glass”, 2016) con un elenco casi latino por completo en el que también figuran Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña.

La inocente y entusiasta Dora, que ahora es una adolescente, trata de hacerse un hueco en el instituto, pero la desaparición de sus padres le lleva a emprender una nueva aventura en busca de una legendaria ciudad prehispánica.

Guillermo del Toro, que esta semana desveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, patrocina “Scary Stories to Tell in the Dark”, cinta de terror que ha producido el cineasta mexicano y que ha dirigido el noruego André Øvredal (”The Autopsy of Jane Doe”, 2016).

Con un joven reparto no muy conocido para el gran público, este filme, que adapta los relatos escritos por Alvin Schwartz e ilustrados por Stephen Gammell, se centra en un grupo de adolescentes que ven cómo las historias que han leído en un libro que encontraron en una casa abandonada comienzan a hacerse realidad.

Melissa McCarthy, Elisabeth Moss y Tiffany Haddish componen el potente trío protagonista de “The Kitchen”, filme de mafiosos que ha dirigido la realizadora debutante Andrea Berloff, quien obtuvo una nominación al Óscar al mejor guion original por “Straight Outta Compton” (2015).

Este filme relata la historia de unas mujeres de la década de 1970 que comienzan a relacionarse con las mafias de Nueva York al tener que ocuparse de los negocios ilegales de sus maridos, encarcelados por las autoridades en el barrio de Hell’s Kitchen.

Milo Ventimiglia y Amanda Seyfried comparten protagonismo con un perro en “The Art of Racing in the Rain”, cinta familiar del director Simon Curtis (”My Week with Marilyn”, 2011).

Este largometraje se centra en la especial e íntima relación entre un perro, que en la versión original cuenta con la voz de Kevin Costner, y un piloto de carreras (Ventimiglia).

Por su parte, “Brian Banks” cuenta la historia real de un jugador de fútbol americano cuyas aspiraciones profesionales en el deporte se fueron al traste después de que fuera acusado y encarcelado por una violación que no había cometido.

Aldis Hodge interpreta a Brian Banks en esta película dirigida por Tom Shadyac (”Bruce Almighty”, 2003) que también cuenta con Morgan Freeman y Greg Kinnear en su elenco.

Por último, Julianne Moore y Michelle Williams se miden en un duelo interpretativo de altura en “After the Wedding”, un “remake” de la cinta danesa “Efter brylluppet” (2006) de Susanne Bier que, en esta ocasión, lleva la firma del realizador Bart Freundlich.

La gestora de un humilde orfanato en la India y una poderosa y rica empresaria en EE.UU. se reúnen para negociar una posible donación de fondos a la institución educativa, pero su encuentro desvelará que estas dos mujeres están unidas de manera muy intensa por un pasado en común.